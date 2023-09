Prima zi de scoala nu-mi revine foarte clar in minte. Folosind termeni care nu se prea potrivesc cu asemenea evocari, as spune ca era un proces educational in care ma integram firesc, urmind un curs netulburat al vietii. Treceam de la gradinita la scoala. Si cam atit. Un copil de la tara are destule prilejuri de joaca si acasa. Are prieteni, aventuri. La gradinita nu mergeam constant, mai frecvent insa in ultimul an, inainte de clasa I. La scoala, in prima zi, cred ca m-a dus bunica. Ar fi vrut ... citeste toata stirea