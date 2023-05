In organizarea Asociatiei Revista Convorbiri Literare, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi si cu Uniunea Scriitorilor din Romania - Filiala Iasi, in perioada 20-22 aprilie 2023 a avut loc la Iasi cea de-a XXVII-a editie a Zilelor Revistei Convorbiri Literare, eveniment coordonat de poetul Cassian Maria Spiridon, director al revistei, presedinte al organizatiei de breasla iesene si presedinte al juriului care a acordat premiile revistei.Evenimentul s-a desfasurat la sediul Filialei ... citeste toata stirea