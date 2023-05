Cand avea 18 ani, impresionata puternic de lectura romanelor Copilaria de Tolstoi si David Copperfield de Dickens, Sofia Andreevna Bers, dupa numele de fata, l-a cunoscut pe Lev Tolstoi (34 ani) si, in citeva zile, cei doi au decis sa se casatoreasca. Scriitorul nota in jurnalul sau: "Sint indragostit, asa cum nu am crezut ca e posibil sa iubesti. [...] Sint nebun; [...] Am fost la ei la o serata; e fermecatoare in tot.[...] Maine, imediat dupa ce ma trezesc, ar trebui sa merg si sa-i spun tot ... citeste toata stirea