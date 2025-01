ORA DE IUBIRE in lirica lui Eminescu

In lirica lui Eminescu, versurile poetului nostru nepereche ilustreaza fidel clipa / ora de iubire. Pentru eroul liric eminescian ca si pentru Hyperion, aceasta inseamna noapte bogata (Sara pe deal), ceasul sfant (Sonet II - Sunt ani la mijloc), o zi / o ora (Pe langa plopii fara sot), respectiv - o ora de iubire (Luceafarul).In Sara pe deal, ultimele doua strofe concretizeaza scenariul erotic, intr-un viitor ipotetic: "Ah! In curand satul in vale-amuteste;/ Ah! In curand pasu-mi spre tine ... citește toată știrea