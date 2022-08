Pasarea cu clont de rubin a readus o clipa printre noi pe scriitorii luati de timpuriu

Astra nasaudeana si Filiala Nasaud a Ligii Scriitorilor (lideri Floarea Ples si Ioan Mititean) isi unesc destul de des gandurile si ideile in favoarea obstei, a iubitorilor de carte, prin actiuni culturale bine oranduite, ce captiveaza si incanta. Astfel, in data de 4 august 2022, sala de lectura de la Biblioteca oraseneasca "Veronica Micle" a fost ocupata in intregime de scriitori si astristi din Nasaud, Dej, Bistrita, Maieru, Nepos, Ilva Mare, Rebrisoara, spre a intampina conform traditiilor ... citeste toata stirea