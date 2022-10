Pe 13 octombrie, regizorul Victor Canache si producatoarea Luana Georgita vin la Bistrita, la Cinematograful Dacia, pentru o proiectie speciala a filmului Capra cu Trei Iezi

Era odata o capra care avea trei iezi... In Romania secolului XIX, intr-un sat izolat, o vaduva isi apara cei trei copii de un prieten vechi de familie, devenit dusman. Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povesti ale lui Ion Creanga, filmul Capra cu Trei Iezi, cu Maia Morgenstern si Marius Bodochi in rolurile principale, este un thriller care sapa in psihologia umana si readuce in actualitate, sub o alta optica, o poveste extrem de populara.Joi, 13 octombrie, de la ora 19:00, la Bistrita, ... citeste toata stirea