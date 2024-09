Pe urmele lui George Cosbuc ( II )

De curand s-au descoperit doua carti postale interesante la Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale Bistrita-Nasaud. Prima are ca imagine Piata Centrala din Nasaud, cu Biserica Greco-Catolica "Sf. Nicolae", finalizata in luna octombrie a anului 1884[1], si a fost tiparita de Editura librariei M. Onisor. Cartea postala este datata pe 31 V (mai) fara a se preciza anul. Textul expeditorului este formulat astfel: "Frate draga, dupa o boala indelungata am fost silit sa parasesc Gherla - in 5 l.c. ... citește toată știrea