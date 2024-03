Personalitati ale lumii antice ... Imparatul roman AURELIAN (270 - 275 d.Hr.)

Lucius Domitius Aurelianus a condus Imperiul roman din ianuarie 270 d.Hr., pana in octombrie 275 d. Hr. , facand parte din categoria "imparatilor militari", fiind un mare general al lumii romane, ... "omul cu mana mereu pe sabie". S-a nascut probabil la 5 sept.214 d.Hr. intr-o familie modesta ce locuia in apropierrea orasului Sirmium, familie in care mama sa fusese preoteasa a zeului Soare dar si o experimentata prezicatoare si vrajitoare, calitati cu ajutorul carora a prezis copilului sau o ... citește toată știrea