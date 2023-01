Poeme de DAVID DORIAN

Sonata pentru pianMa asculta cu atentie sprijinita in coatede marginea pianului. O lasam apoisa mai exerseze, eliberandu-i degeteledin mangaiere. Eliberate, degetele ii cadeaupe clape, ca ploile de vara pe acoperisuri.Esinuta dreapta, umerii ingusti saltau ca valurilepeste linia tarmului. Ca si cum ar treziintelesuri tulburatoare pe taburetul pe care sedea.In chilia in care exersa pana tarziu,ramaneam singuri... Ma dizolvam in aerulcu miros de patchouly. Ascultand-o, ma ... citeste toata stirea