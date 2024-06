POEME de Kang Byeong-Cheol

Kang Byeong-Cheol este un poet si traducator coreean, doctor in stiinte politice. S-a nascut in Jeju, Coreea de Sud, in 1964. A inceput sa scrie in 1993 cand a publicat prima sa povestire, "Cantecul lui Shuba".In 2005, a publicat o colectie de povestiri. A castigat patru premii literare si a publicat peste opt carti. A fost membru al Comitetului Scriitorilor din inchisoare (WiPC) al PEN International din 2009 pana in 2014.De asemenea, a lucrat ca editorialist pentru NewJejuIlbo, un ziar din ... citește toată știrea