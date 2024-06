Poeme de Sandu Frunza

Despre suferintaSuferintaSe rostestela fel in toate limbileSe traiestela fel in toate fiinteledoar chipul zeului ceo mangaie se poate revelain alt feldoar chipul omuluipoate fi desfigurat sautransfiguratin felul sau propriude lan de grauunduit de vantmangaiat de soareMurim in trecutCalatori spre viitor fiindTraim mereu in trecutMereu simtim nevoiade a ne reintoarcein locul privilegiat in carene-am simtit iubitiE modul in care ne exersamsa murim in ... citește toată știrea