Poeme si harti vechi

Noul pamantLui Cliff McReynoldsCat spatiu incape in ochii mei slabi, cascada dupa cascada,apa imi spala sangele de mori de vant, radacinile copacului in aerhranindu-se cu resturi din mineralele luminii.Copiii calaresc pasari, fluturi,copiii hranesc pesti in aerul curbat dupa mana lor,se arunca-n jocuri complicate, cu trupuri de sfera sau cub.Femeile nasc idei de carne,stropul de ploaie ce se prelinge pe firul de iarbacare ascunde galaxii si planete de clorofila.Totul a