Poemele lui Radu Saplacan pentru prietenii sai

,,Radu Saplacan a fost si a ramas pentru mine: prieten absolut." (Ioan Pintea)Cand este vorba de poetul Radu Saplacan, fara sa vreau, il asociez cu tatal sau, profesorul Petru Saplacan. Am fost elevul acestuia, mi-a fost diriginte in clasele V-VIII, la Beclean. A fost un profesor de romana de exceptie, un barbat frumos care emana in jur multa stapanire de sine. Ma uimea faptul ca exemplifica cu citate din operele scriitorilor romani chestiunile de limba pe care le aborda, reproducandu-le din ... citește toată știrea