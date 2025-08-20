Editeaza

Poeti bistriteni in antologia internationala din Hamburg

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 20 August 2025, ora 09:18
6 citiri
Gino Leineweber - poet, editor si ambasador cultural intre lumi

Numele lui Gino Leineweber este bine cunoscut in spatiul literar international, nu doar prin creatia sa poetica profunda, ci si prin activitatea neobosita de promotor al dialogului intercultural. Stabilit in Hamburg, Germania, Leineweber este poet, eseist, traducator si editor, implicat in numeroase proiecte literare care aduc laolalta voci din intreaga lume. A fost presedinte al Societatii Germane de Haiku si ramane o figura ...citește toată știrea

