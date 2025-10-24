Editeaza

Poetul in Valea Plangerii

Sursa: Rasunetul
Poemul Noprea. Viata in arpegii, al bistriteanului Victor Stir, aparut la editura StudIs in anul 2025, se configureaza ca una dintre cele mai tulburatoare elegii despre trecerea prin viata a omului ajuns la senectute. Poetul daruit cu har, acompaniat de lira, da glas avatarurilor unei existente marcate de trairi abisale. Interlocutorii sai sunt umbrele celor plecati in lumea de dincolo; indeosebi cea a tatalui ca exponent al stirpei, apoi cele ale bunicii si matusilor grecoaice. Venirea pe lume ...citește toată știrea

