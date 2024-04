Poezia unui bistritean se aude in Autobuzul poeziei, in mijloacele de transport din Zalau

Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, institutie a Consiliului Judetean Salaj, organizeaza, in perioada 20-26 aprilie 2024, a 22-a editie a Festivalului international "Primavara Poeziei/ A Kolteszet Tavasza/ Spring of Poetry". Sub semnul Poeziei se vor desfasura mai multe evenimente la Zalau, in judetul Salaj si in Cluj-Napoca, sustinute de poeti si artisti din Romania, Ungaria, Italia, Scotia (Marea Britanie), Coreea de Sud, Cipru, Croatia, Cuba si Austria.Pe perioada festivalului, ... citește toată știrea