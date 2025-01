Poezii de Alexandra Vrinceanu

Alexandra Vrinceanu s-a nascut in 6 ianuarie 1997 la Bistrita. Este absolventa a Facultatii de Istorie si Filosofie (in anul 2019) si a Facultatii de Biologie si Geologie (in anul 2023), in cadrul Universitatii Babes Bolyai, Cluj-Napoca. In perioada liceului si a facultatii a frecventat Cercul literar de la Palatul Copiilor Bistrita, fiind si membra a Cenaclului "George Cosbuc", Bistrita si a Cenaclului literar "Vox Napocensis", al Casei de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca. De-a lungul ... citește toată știrea