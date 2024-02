Poezii de Liviu-Ioan Muresan

Nu mai am pe lume nimicinfasurat in ideile mele ca intr-o plapumatranspirat moale scot doar un degetapoi mana intreaga mi-e frigatat de frig ca vergeturile de pe picioarese ramifica inspre zambetplapuma mea miroase a morttremur de teamaorice raza e sabie strang ochiideveniti pumnilovesc personaje imaginare la fel de moima simt bineele imi citesc cu voce tare o poezietobe timpanele meleideile se desprindfoite verzinu e nevoie sa mai scot degetul.nu mai am pe ... citește toată știrea