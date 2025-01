,,Nadia Urian Linul ne aduce in mintile, in sufletele, in casele noastre...o Poezie aleasa, a credintei," (dr. Victor Constantin Marutoiu)Nu-i usor sa devii autor de poezii religioase. Am scris si eu cateva si mi-am dat seama ce pericole te pandesc. Trebuie sa te tii departe de ceremonialul religios de la Biserica, de textul cantecelor religioase, de tentatia de a face din poezia ta un fel de predica in versuri.Poeziile religioase ale Nadiei Urian Linul din volumul ,,Esie viata ti-o inchin! ... citește toată știrea