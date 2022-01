Portretul lui Mihai Eminescu mai putin cunoscut

Mai putin cunoscut este portretul in carbune al lui Mihai Eminescu realizat de Camil Resuu si reprodus de Aron Cotrus in anul 1939, cand, la implinirea a 50 de ani de la moartea lui Eminescu, isi publica amplul poem "Eminescu". Portretul este reprodus, mult mai tarziu, in antologia "Eminescu" aparuta la Editura Cezara din Targu-Mures, ingrijita de Ion Buzasi si Valentin Marica, reunind poemele pe care Aron Cotrus i le dedica celui a carui ochi "vrut-a pana-n strafunduri sa vada"; inclusiv ... citeste toata stirea