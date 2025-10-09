Editeaza

Premiul Grigore Bradea 2025: Tinerii sculptori din Romania sunt invitati sa-si depuna candidatura pana in 30 noiembrie 2025

Din 2021, Asociatia Culturala "Grigore Bradea" a transformat premiul anual intr-un concurs deschis tuturor tinerilor artisti absolventi ai sectiilor de sculptura din tara. Din 2023, premiul va fi acordat de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud - prin Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud - in parteneriat cu Uniunea Artistilor Plastici Romania si Asociatia Culturala "Grigore Bradea".

Premiul consta in oferirea sumei de 10.000 de lei net si oportunitatea de a organiza o expozitie personala la Complexul ...citește toată știrea

