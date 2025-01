Premiul I si al Revistei "Rasunetul Cultural" la Festivalul "Liviu Rebreanu", Bistrita, 2024

Daria-Maria Timis-Varga s-a nascut in 17 iunie 2010, fiind eleva in clasa a VIII-a la Scoala Gimnaziala "Avram Iancu", Bistrita, si membra a cercului literar "Micii blandieni bistriteni", grupa de performanta, de la Palatul Copiilor Bistrita. A publicat mai intai teatru, "Un pianist pierdut", in revista "Nova didactica", din februarie 2021. Inca de pe atunci, am crezut in forta scrisului sau, publicand in aceeasi revista didactica un articol "Daria Maria Timis Varga si literele, prietenele ei". ... citește toată știrea