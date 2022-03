Preotul Vasile Rus: A aparut a treia editie a cartii "Gheorghe Pasca - Viata si jertfa"

Cu bucurie anunt aparitia celei de a treia editii a cartii mele: "Gheorghe Pasca- Viata si Jertfa", o editie revizuita si imbogatita cu noi marturii despre lupta morosanului intrat in legenda. Multumesc tuturor celor care m-au sprijinit in acest demers pentru a spune adevarul despre blestematiile prin care regimul comunist s-a instaurat in tara noastra. Multumesc domnului Emil Iugan care a sprijinit financiar aceasta noua editie. Toate cartile tiparite vor fi donate bibliotecilor, institutiilor ... citeste toata stirea