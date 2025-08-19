Editeaza

Presa inceputului de secol 20. FOAIA POPORULUI din 1902 (6)

Din acelasi numar (29) aflam ca "in 20 iuliu au fost eara tempestati. Din Soimus (Bistrita-Nasaud), ni se scrie ca acolo a trasnit in turnul bisericei, causand o paguba de 1000 cor.". Acum, se publica si un Mers al trenurilor.

In numarul 30, junele Constantin Pascu publica "poesii poporale" din Besineu.

In numarul 30, invatatorul Alexandru Pop din Rodna-noua (n. n., actualul Sant) isi incheie articolul "Pacatul betiei", inceput in numarul anterior. Un articol interesant (nesemnat) se ...citește toată știrea

