Mama unui elev ma roaga sa-l invoiesc de la ultima ora: miine e invitat la aniversarea celor 50 de ani de la infiintarea fostei lui scoli generale. O buna ocazie sa-mi aduc aminte ca, exact in ziua aceea, am pus piciorul in scoala respectiva, ca elev in clasa intii. Atunci a inceput totul.Esin minte ca era un noroi infiorator peste tot, imprejur, nu existau nici drumuri, nici poteci asfaltate. Dupa primele zile, toata scoala era potopita de noroaie, pe coridor. Dupa citeva experimente ... citeste toata stirea