In ordinea devenirii noastre, invatatorul are o importanta primordiala. Multe se pot uita, multe sunt incetosate in pacla amintirilor, dar prima zi de scoala ramane vie si luminoasa in mintea si inima noastra. Cu o intuitie, care vis nu este a limpezimii de constiinta, dar care dramuieste bine importanta momentului, copilul asezat cuminte, cu ochii mariti de uimire in banca de neuitat din clasa I, traieste clipe a caror importanta si unicitate il transfigureaza.Emotia de pe chipul sau este nu ... citeste toata stirea