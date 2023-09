Am fost nevoit sa parasesc ulita de la capatul satului, unde mi-era paradisul si sa dau ochii cu lumea. O camasa alba si un ghiozdan, plus paine cu magiun de prune, invelita intr-o hartie de ziar. Sora mea cea mare m-a condus pe ulita atat de populata atunci...(acum au mai ramas doar doua case triste). Mi-amintesc ca tovarasul invatator ne-a aliniat in fata scarilor de piatra, apoi am intrat in scoala. Bancile, timiditatea, mirosul de var proaspat, apoi controlul unghiilor si al parului. ... citeste toata stirea