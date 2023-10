In 4 oct. eram invitat la sarbatoarea infiintarii Gimnaziului Graniceresc, azi Colegiul National "George Cosbuc" in care am lucrat ca professor de istorie 25 de ani (1985-2010) si de unde m-am si pensionat. La cei 160 de ani pe care i-a implinit Liceul in acest an, am admirat cele mai recente performante ale Scolii, enuntate de distinsa directoare Steluta Vaju in cuvantul de deschidere, am admirat corul scolii dirijat de profesorul Cornel Pop jr, am admirat discursurile deosebite ale ... citeste toata stirea