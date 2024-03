Radio Cluj, 70 de ani pe calea undelor

Intr-o primavara, in urma cu 70 de ani, Radio Cluj ajungea pentru prima data in casele ardelenilor. Radiouri erau putine, insa oamenii se adunau in fiecare seara cu drag pentru a asculta vocile realizatorilor care aduceau stiri si emisiuni culturale, care prezentau viata satelor si a oraselor.Imi amintesc, cu mare drag, de emisiunile de folclor pe care, copil fiind, le ascultam duminica dimineata impreuna cu bunica mea, iar mai apoi, cu dragoste pentru traditii si cu credinta pentru Cele ... citește toată știrea