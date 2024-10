Radu Baes- un poet al metaforei

Lirica lui Radu Baes ne introduce in lumea satului patriarhal, acolo unde vesnicia nu are margini, unde exista acea ,,oaza de liniste "si de viata traditionala. Volumul sau de versuri, intitulat metaforic ,, Ramuri de gand "a aparut in anul 2022 la Editura Napoca Star. Pentru el, cuvantul este cea mai aleasa forma de spovedanie launtrica : ,,Am vrut sa caut/ Oaza de liniste/Si m-am ascuns/ In cuvant". Fiind un impatimit al metaforei, da glas frumusetii gandului curat in care sta atarnat tabloul ... citește toată știrea