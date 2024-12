Radu Sergiu Ruba - 70

O pagina de carteDe la o vreme vine catre mine in felul ei aerianse apropievrea sa ma atinganu e decat o pagina de carte.Dar ascunde de buna seama femeiun cap zburlit si-o fata cu pistruie deja la fereastra in turnpe celelalte nu le mai stiu.Se vede si o strada care urcapavajul ei galbenniste patratele imperfectese catara peste tot ce pana asearama cauta din priviri.Doi caini se adulmeca.Umbrele din cafenea imi par soldati.Cand una din ele cade sub masase-aude ... citește toată știrea