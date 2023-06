Andrea H HedesNota 10O boala-nvinsa-i orice revista, ziar, in fine, periodic, mai cu seama in vremuri tulburi, ca cele pe care le traversam. Rasunetul Cultural celebreaza astazi zece ani de existenta. Si nu oricum. Navigand cu bine peste valurile si vanturile democratiei originale in care traim, printre capriciile unei societati tot mai greu de inteles si tot mai indepartate de cuvantul tiparit, trecand prin focul crizei pandemice si al lumii rasturnate de razboi, in timp ce are la carma un ... citeste toata stirea