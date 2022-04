Razboi si Pace

Revista Romania literara se remarca demult prin opiniile pertinente pe care le vehiculeaza in paginile sale cercetand si cautand solutii la diversele probleme administrative si politice ale tarii. In prezentul numar abordeaza in termeni exacti si seriosi "razboiul lui Putin" - cum il numeste Nicolae Manolescu - masinaria crunta de lupta a rusilor contra rusilor, a slavnicilor contra pravoslavnicilor sub comanda directa a Kremlinului putinist si, recent, a bun-de-afurisitului patriah Kiril al ... citeste toata stirea