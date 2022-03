RESEMNAREA (INTRU FIINEsA) A POETULUI MARINEL SASARMAN DIN BECLEAN

Poetul Marinel Sasarman, nascut pe data de 5 aprilie 1954 in Bungard, judetul Mures, nu mai e demult printre noi. Pentru mine, omul pe care l-am cunoscut, cu care am batut strazile Becleanului in cautarea "adevarului absolut", e cat se poate de viu. Renaste mereu intotdeauna cand ii deschid cartea. Asa cum iau fiinta, in mintea mea, poeti precum Aurel Onisor, Luca Onul, Viorel Paraschivoiu, George Gavrilutiu. Vii in constiinta mea, atat cat o am.Marinel Sasarman a fost alaturi de Simion Rusu, ... citeste toata stirea