Reviste de elita, recunoscute de Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania ( UZPR ): "Arhivele Bistritei", "Cuibul visurilor", "Izvorul Somesului"

In urma evaluarii efectuate de o comisie stabilita de Consiliul Director al UZPR, in vederea acordarii calitatii de publicatie care apare sub egida UZPR, trei reviste, conduse de membri ai Filialei "Rasunetul"- BN, au obtinut calificative prestigioase. In primul rand, este vorba despre revista "Arhivele Bistritei", aflata in al zecelea an de aparitie, la Bistrita, condusa de Mircea Gelu Buta, care a primit Atestat si dreptul de a publica Sigla Uniunii Ziaristilor Profesionisti pe coperta intai, ... citește toată știrea