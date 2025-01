Romanul unei zile mari

Cand intri in atmosfera acestei carti, ai impresia ca tot ceea ce s-a petrecut in acel an al revolutiei din decembrie1989 se desfasoara aievea. Scrisa dupa mai bine de treizeci de ani distanta de la evenimentul care avea sa schimbe ceva din viata noastra, scriitorul Varujan Vosganian vrea sa explice ,,macar o parte din ceea ce a trait" in acele clipe dramatice. ,,Dublu autoportret "este o carte despre sine in Revolutie si despre ce s-a intamplat dupa aceea. El este protagonistul si povestitorul ... citește toată știrea