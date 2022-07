Rugaciune si ritual folcloric

Suntem in plina vara si seceta neafecteaza viata sub toate aspectele ei. Pentru omul de la tara, care depinde de rodul pamantului, ploaia inseamna totul. Ne aflam sub greutatea naduselii, atunci cand betonul ori asfaltul se incinge si aerul frige de-a binelea. In multezone din tara, recoltele sunt compromise, arsita a ars pamantul si a lasat plantele uscate pe camp. Fantanile din gospodariile oamenilor au apa putina ori au secat pur si simplu. Nicolae Labis descrie acest fenomen intr-un chip ... citeste toata stirea