Sa mori primavara, in loc sa te nasti

Cu un "start" furat de Alex Stefanescu, in februarie, grabindu-se spre portile cerului, urmat la nici o luna de Nicolae Manolescu, mortile primaverii deschid prapastii in pamantul abia incalzit si in bibliotecile pline de carti, care au inceput sa planga. Mai greu a fost pana s-au obisnuit cu marile absente. Acestea ne marcheaza si le simtim cu o alta intensitate, fata de prezentele, pe care le consideram firesti si, parca, eterne. Dar nu este asa. Memento mori ( Aminteste-ti de moarte ) e ...