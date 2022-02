SA NE "INTINDEM" LA LECTURA CU SCRIITORII NASAUDENI

Sub genericul ,,Ziua Nationala a Lecturii", initiata de Ministerul Educatiei la nivel national in data de 15 februarie 2022, care urmeaza unor alte manifestari: ,,Ziua scrisului de mana", ,,Ziua cititului impreuna", in toate scolile din tara s-au desfasurat activitati originale si inedite, care au captat atentia copiilor si au reusit sa creeze o ,,simbioza a lecturii impreuna" intre dascali si elevi.In acest sens, elevii Scolii Gimnaziale ,,Dimitrie A. Sturdza" din Iasi, in cadrul unui ... citeste toata stirea