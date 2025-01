Sandu Frunza, un poet al metaforei

Cunoscut in lumea academica prin lucrarile sale de filoAzofie si teologie, profesorul univ.dr. Sandu Frunza paseste cu entuziasm in spatiul intim al poeziei. Un spatiu in care se in-talnesc iubirea, sacrul si filozofia, scaldate in lumina propriului sau univers. Dupa ce a scris numeroase articole, carti si eseAuri cu o larga rezonanta culturala, isi face debutul literar cu trei volume de poezii, dezvaluindu-si o alta latura a personalitatii sale, aceea de poet: "Iubirea ca un vis infinit daruit ... citește toată știrea