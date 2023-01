Un om care are inima plina de iubire nu va fi niciodata singur, urat sau sarac, spune Dorina Catarig din Rebrisoara, care a inceput noul an cu al saselea roman scris din adancul fiintei sale - " Sanziene, raze de soare", scos la Editura Castrum de Thymes, Giroc.Romanul este un indemn spre iubire, incredere, compasiune, intrajutorare, trairea clipei, descoperirea sinelui, cum spune Daniel Luca in postfata cartii.Dorina aduce un minunat tribut iubirii, care ii este inger si demon in egala ... citeste toata stirea