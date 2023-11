In sala festiva a primariei din Ilva Mare, a avut loc marti, sarbatoarea cartii si spiritualitatii ilvene, sub egida ASTREI ilvene, a primariei si a Ligii Scriitorilor, Filiala Nasaud, sub deviza - "Intotdeauna pentru cultura, sub puterea lui Dumnezeu" (Culture Semper in virtute dei). A fost o zi istorica, o zi a sufletelor mari si sensibile, la care au participat scriitori, astristi si cititori din localitate, din Nasaud, Rebrisoara, Nepos, Romului, Blaj, Poiana Ilvei, Lunca Ilvei, Salva. ... citeste toata stirea