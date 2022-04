SCRISOARE DESCHISA DISTINSEI SCRIITOARE MELANIA CUC la vestea ca scrie o Carte a Archiudului

Va scriu in Saptamana Mare, din Zoreni, cand cuvintele au un suflu aparte, cand totul "miroase a inviere si-a curat" si a "om scapat in vesnicie", cand cerul si pamantul ne fac straie pentru trup si suflet, asezandu-ne in acea dragoste mai mare ca viata, Invierea. Imi arunc privirea peste doua dealuri si vad Archiudul, caci de la cumpenele fantanilor noastre la cumpenele fantanilor voastre sunt doar doua dealuri, al Sanmihaiului si al Stupiniului. Si pomenesc cumpana fantanii (motiv eminescian! ... citeste toata stirea