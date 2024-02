Seismograful valorilor literare in cronicile lui Mircea Darosi

Pe langa cele trei volume de critica literara publicate pana in prezent sub genericul : ,,Cronici literare ", ,,Radiografii literare " si ,,Caligrafii literare ", Mircea Darosi a scos recent de sub tipar cel de-al patrulea volum pe care il intituleaza ,,Ecouri literare". Privite in ansamblul lor, toate cronicile sale sunt deschideri spre frumusetea cuvantului scris. Critica literara a scriitorului si dascalului in adevaratul sens al acestei profesiuni nobile, nu este o traducere si retraducere ... citește toată știrea