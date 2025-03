Sensul vietii. Noua carte a lui Andrei Marga este in librarii

Andrei Marga este prezent in librarii si pe retelele cartilor electronice in saptamanile in curs cu noua sa carte Sensul vietii (Editura Creator, Brasov, 2015, 346 p), pe o tema cruciala a vietii fiecaruia, cu largi conexiuni si consecinte culturale.Cartea duce mai departe elaborarea filosofiei proprii, pragmatismul reflexiv - o conceptie care leaga structura si descrierea lumii de cunoastere, pune stiintele in legatura cu actiunile prin care se asigura reproducerea sociala si culturala a ... citește toată știrea