Septembrie. Luna Craisorului muntilor, Avram Iancu

"Eroii nu mor, cat inca traiesc in inimile noastre." (N. Iorga)Indata ce prima luna a toamnei isi incepe curgerea zilelor, romanii se aduna la Esebea in a opta zi, cinstind cu pietate amintirea eroului national, barbatul a carui viata a fost inchinata exclusiv libertatii si drepturilor neamului sau.Intr-o interventie aparuta in Arhivele Bistritei, fasc.2, consacrata integral "regelui muntilor", Avram Iancu, prof. dr. Mircea Gelu-Buta spune ca "fiecare popor are dreptatea lui, iar popoarele ... citește toată știrea