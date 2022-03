Si eu, acolo as vrea sa traiesc...Va calcati in picioare, buluc alergandSa prindeti grabiti un carmin pasaport,Un plin de benzina in ultima goana...Hai, ducevice-va toti, daca tara n-aveti!Vi-i locul acolo pe unde vi-i bine, asa e.In care desaga mai puneti Carpatii siDealuri cu meri si fantana bunicii,Calimanii solemni si Rodna in nouri,Batrana? Unde duhul lui Cosbuc luptator,"Balada" lui Ciprian Porumbescu?Glasul lui badea Cartan, acolo-n taranaSe-aude si neinfricatul ... citeste toata stirea