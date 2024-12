Si premiile literare pot sa ne bucure

Poetii, scriitorii in general, atunci cand primesc un premiu literar, se bucura. Sint placut surprinsi si cald impresionati de onoarea care li se acorda. Putini refuza o distinctie (oficiala), dar exista si scriitori care se feresc de orice seamana cu asa ceva. Depinde cum si in ce conditii este facuta o apreciere onorifica. Exista aprecieri imunde, pe care e bine sa le ocolesti, ca si aprecieri faste, ce se constituie in pietre pe drumul inaltarii unei personalitati. Pentru poeti, un premiu ... citește toată știrea