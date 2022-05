Simpozionul "Sever Pop, un destin european", la Colegiul National "George Cosbuc", Nasaud

Colegiul National "George Cosbuc" din orasul academicienilor, Nasaud, gazduieste vineri, 27 mai, in Aula Mare, Simpozionul "Sever Pop, un destin european", dedicat dialectologului roman, nascut la Ilva Mare, in 27 iulie, 1901, acolo unde scoala ii poarta numele, si elev al Liceului Graniceresc de altadata, intre anii 1911- 1919. Anul trecut s-au implinit, rotund, 120 de ani de la nastere si 60 de ani de la moarte ( in Louvain, Belgia, la 17 februarie, 1961 ). Nici nu putea trece neobservat un ... citeste toata stirea