Societate cu tablou conjugal

Dupa ce am scris despre cartile din urma ale lui Gabreil Gafita, "Diplomat in Oropingo", 2023, "Privind in aceeasi directie impreuna", 2022, "Alternativa la fuga in Egipt", 2018, "Zahar si miere", 2015, "Du-te departe de mine", 2014, inspirate in mare parte din viata de diplomat, acestea aparute dupa o pauza de douazeci de ani in activitatea literara a scriitorului, si dupa ce am citit un prim roman al autorului prin anii optzeci, recunosc faptul ca romanul "Martiriu partial", de acum, o ... citește toată știrea